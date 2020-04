Die Corona-Krise hat die Kauflaune zum Erliegen gebracht. Vor der Öffnung des Einzelhandels betrug der Frequenzeinbruch in der Welser Innenstadt an die 80 Prozent, und noch immer fehlen rund 60 Prozent auf die Normalfrequenz vor der Krise. Zur Unterstützung der Welser Händler hat sich die Stadtpolitik in Abstimmung mit dem Wels Marketing und der Kaufmannschaft eine einmalige Förderaktion ausgedacht. Kommende Woche kann in den teilnehmenden Handelsgeschäften von Montag bis einschließlich