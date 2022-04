Welser Halbmarathon ist auch dezentral gut gelaufen

Die Ersatzlösung am 20. März in Form eines dezentralen Laufs mit individuell wählbarer Laufstrecke und dokumentierter Zeitmessung lief besser als erwartet: Rund 120 Teilnehmer machten mit. "Das ist nicht viel im Vergleich zu den 1500 Teilnehmern, die beim Welser Halbmarathon mitlaufen. Dennoch sind wir zufrieden", sagt Organisatorin Eva Kroboth. Die schnellste Zeit mit 1:17:22 lief Christian Doppler vom BRG Wallererstraße. Bianca Wiesinger (Die Finisher) siegte bei den Frauen, den Felbermayr-Frauenlauf gewann Tanja Egger. Platz eins beim eww-Power-Run holte sich Daniel Brandstätter in 26:37 Minuten. Bei den Frauen siegte Klara Mayr vom BRP-Rotax-Laufteam in 35:16 Minuten.

"Obwohl der Lauf heuer dezentral war, sind fast alle erfolgreichen Athleten zur Sigerehrung erschienen", freut sich Hauptorganisatorin Eva Kroboth. Gemeinsam mit WTV-Obfrau Eva Schick übergab sie Preise, Pokale und Medaillen und wurde dabei von Vertretern zweier Hauptsponsoren unterstützt. Zur Siegerehrung erschienen Robert Reif, Regionaldirektor der Sparkasse OÖ, und Sara Schatzl vom Welser Bäderspezialisten Holter. Weil der Welser Halbmarathon auch sozial-karitative Initiativen unterstützt, wurden je 300 Euro an Florian Aichhorn und seine Rollenden Engel sowie an das "Assistenzhund Ben & Leni Dreamteam" gespendet.

Eva Kroboth übergab 300-Euro-Scheck an Florian Aichholz. Bild: privat

Das Datum für den Jubiläumslauf im kommenden Jahr wurde aus gutem Grund noch nicht fixiert: "Wir planen eine Verschiebung auf die Monate April oder Mai. Sollten die beiden Marathonläufe in Wien und Linz wieder im September stattfinden, können auch wir mit unserem Termin nach hinten rutschen", erklärt die OK-Chefin.

Zweitägiges Lauffest

Im nächsten Jahr soll das Lauffest erstmals an zwei Tagen stattfinden. "Am Samstag planen wir in Kooperation mit der Welser Gastronomie einen Fun-Run mit lustigen Pausen und ohne Stoppuhr." Am Sonntag stehen wie gewohnt der Halbmarathon und der Powerrun über 7,1 Kilometer auf dem Programm.

Seit 1991 wird gelaufen

Im Jahr 1991 wurde der Welser Halbmarathon von Otto und Ulrike Geitz aus der Taufe gehoben. Der Welser Turnverein stand dem Ehepaar von Beginn an unterstützend zur Seite. 2017 übernahmen Eva Kroboth und Barbara Trilsam. Ein letztes Mal fand das Lauffest als Präsenzveranstaltung 2019 statt. Nach drei Jahren Pause wollen die Organisatorinnen und ihre 80 Helfer im nächsten Jahr das 30-Jahr-Jubiläum feiern.