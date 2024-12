Welser Goldfische des WTV schwimmen auf Erfolgswelle

Von den bisher erfolgreichsten Staatsmeisterschaften in der Geschichte des Welser Schwimmsports kehrten die WTV-Athleten aus Graz zurück. Einmal mehr ein Garant für Medaillen war Aushängeschild Lukas Edl. Mit zwei österreichischen Staatsmeistertiteln, zwei zweiten, einem dritten Platz, sechs Juniorentiteln, fünf österreichischen und zugleich oö. U18-Rekorden war der 18-Jährige der Shootingstar bei den Kurzbahn-Staatsmeisterschaften. Über 100 Meter Freistil schwamm der Schüler, der das Sport-BORG in Linz besucht, in 47,63 Sekunden zum Sieg. Österreichischer Staatsmeister wurde der Welser außerdem über die 50 Meter Rücken in 23,90 Sekunden. In der aktuellen Weltrangliste rangiert er im Moment über 100 Meter Schmetterling in 50,83 Sekunden auf Platz 39.

Nächste Woche startet Lukas Edl über die 50 Meter Delfin bei der Weltmeisterschaft in Budapest. Mario Peneder, Headcoach des WTV, der in der ungarischen Hauptstadt Edl anfeuern wird, sagt zu den Erwartungen: "Es wäre ein Traum und eine Sensation, wenn Luki es ins Semifinale und damit unter die besten 16 Athleten schaffen würde."

Neben Lukas Edl trainieren auch seine Vereinskollegen Max Halbeisen und Viktor Kopf im Leistungszentrum in Linz. Halbeisen erschwamm über 200 Meter Rücken in Graz den dritten Titel für den Welser Turnverein. In 1:55,15 ist auch er in der Weltrangliste mit Platz 67 unter den Top 100. Ihm gelangen auch noch zwei zweite Plätze.

Alexander Jaksche wurde über 50 Meter Rücken Dritter. Großartige Leistungen zeigte auch Viktor Kopf, der zuletzt mit Schulterproblemen zu kämpfen hatte. In 1:49,37 blieb der Pichler über 200 Meter Freistil unter 1:50 und wurde österreichischer Juniorenmeister, über 100 Meter Freistil knackte er in 49,04 als 5. Welser die 50-Sekunden-Schallmauer und belegt damit in der aktuellen Europa-U17-Rangliste Platz 16.

Die vierte Goldmedaille eroberte die 4x50-Meter-Freistil-Staffel. Max Halbeisen, Alexander Jaksche, Lukas Edl und sein älterer Bruder Mario blieben in 1:29,32 nur knapp über dem österreichischen Rekord. (krai)

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger