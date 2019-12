Was bedeutet für Sie der Sprung in den engsten Kreis der Hoteliersvereinigung? Schick: Es wird etwas mehr Arbeit sein, die Mehrbelastung ist aber überschaubar. Als Landesvorsitzende war ich im Präsidium auch jetzt schon vertreten. Welche Aufgaben sind mit einer solchen Funktion verbunden? Wir sind eine unabhängige Interessensvertretung, die Lobbying betreibt und sich in der Fort- und Weiterbildung engagiert. Lobbyisten haben gemeinhin einen schlechten Ruf. Wir setzen uns für eine positive