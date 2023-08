Welser Gerald Will nimmt an der Ironman-WM teil

"70.3" steht dabei für die zurückgelegte Distanz: 1,2 Meilen Schwimmen, 56 Meilen Rad fahren und 13,1 Meilen Laufen.

Rund 6000 Sportler werden am Wochenende an dem Großereignis teilnehmen, sie gehen in Wellen von 300 bis 500 Startern ins Rennen. Will, der für das "starlim racing team wels" antritt, ist vorbereitet: In 40 Trainingswochen hat er 420 Kilometer schwimmend, 8200 Kilometer auf dem Rad und 1550 Kilometer laufend zurückgelegt.

