Als die Welser Fußgängerzone im Frühling 2020 erstmals dekorativ geschmückt wurde, waren die Meinungen noch geteilt. Bunte Schirme, Libellen, Schmetterlinge und Blumen wurden im Vorjahr von knallig bunten Blumenbouquets abgelöst. Diese lösten wiederum lebhafte Geschmacksdiskussionen aus, weil sie dem Coronavirus so ähnlich sahen. Heuer soll die Deko eine Spur dezenter ausfallen, die Herzen und Ballons in Pastelltönen werden in den kommenden Tagen fixiert.