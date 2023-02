Welser für neue Radsaison gerüstet

"Am liebsten wäre mir, es geht schon los." Riccardo Zoidl sprach letzten Donnerstag bei der Präsentation des Radteams Felbermayr Simplon Wels im Stadttheater Greif an, was viele seiner Kollegen dachten. Noch müssen sie sich ein bisschen gedulden, ehe es am 4./5. März mit Rennen in Frankreich richtig ernst wird. Für die anstehende Saison ist die Mannschaft aus der Messestadt hochmotiviert und neu formiert.

Neue Fahrer: Nur Daniel Federspiel, Josef Dirnbauer und der rekonvaleszente Marco Friedrich sind vom Team 2022 noch übrig geblieben. Acht Neuzugänge, darunter mit Riccardo Zoidl und Manuel Bosch zwei Rückkehrer, stehen ihnen gegenüber. Ex-World-Tour-Profi Zoidl und der Tscheche Michael Kukrle sind als Kapitäne gesetzt. Mit dem aus dem Mountainbike-Lager kommenden Emanuel Zangerle und dem Zeitfahrspezialisten Felix Ritzinger, dem Schweizer Matthias Reutimann, dem Bayern Martin Meiler sowie dem 18-jährigen Junior Jakob Purtscheller fühlt man sich gut aufgestellt. "Eine schlagkräftige Mannschaft, mit der wir viel erreichen können", sagt RSW-Geschäftsführer Daniel Repitz. Nur das einstige Talent Florian Kierner warf das Handtuch.

Frische Namen: Der 35-jährige Rupert Hödlmoser aus St. Gilgen, einst selbst Profi, löst den jahrelang tätigen Andreas Grossek als sportlichen Leiter ab. Mit dem früheren Skilangläufer und heutigen Sportwissenschaftler, dem Mühlviertler Philipp Bachl, hat er diese Saison nun einen absoluten Trainingsspezialisten an seiner Seite. "Er überwacht und steuert als Supervisor-Coach das Training aller Fahrer", sagt Repitz. Dazu wurde mit dem Steirer Helmut Pichler sogar ein Mentaltrainer engagiert.

Große Ziele: Derzeit holen sich die Welser in der Toskana den letzten Form-Feinschliff. Nach den beiden Eintagesrennen in Frankreich ist die Tour of Rhodos in Griechenland im Programm, danach wartet der heimische Frühjahrsstart mit dem Bundesliga-Auftakt in Leonding sowie dem Kirschblütenrennen in Wels. Als absoluter Saisonhöhepunkt gilt dann nach der Oberösterreich-Rundfahrt Mitte Juni Anfang Juli die Österreich-Tour, die vor der Wiederbelebung steht. Den Sieg in der Bundesliga konnte man im Vorjahr zwar durch den Tschechen Daniel Turek einfahren, knapp musste aber der Sieg in der Mannschaftswertung an Lokalrivale Hrinkow Steyr abgetreten werden. "Das wollen wir nicht auf uns sitzen lassen", sagt Repitz.

Gute Nachrichten: Alle Partner des Teams konnten auch für heuer gehalten werden. Der Vertrag mit Felbermayr, seit 2015 Hauptsponsor, wurde ebenfalls für weitere zwei Jahre verlängert.

Autor Dominik Feischl Dominik Feischl