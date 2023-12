Welser Friseur Geisbauer wird Innungsmeister

Er löst Erika Rainer ab, die das Amt acht Jahre ausgeübt hat. Geisbauer hat das Familienunternehmen "Haircutters Hair Style Service" von seinem Vater Josef übernommen. Er beschäftigt 26 Mitarbeiter an vier Standorten in Traun und Linz. Seit 2020 ist Geisbauer Ausschussmitglied sowie Lehrlingsbeauftragter in der Landesinnung. "Die Ausbildung der Nachwuchskräfte liegt mir sehr am Herzen. Ich werde den eingeschlagenen Weg weitergehen und mich für ein starkes Image der Friseurbranche einsetzen", sagt er.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper