Welser FP schlägt einmaligen Mietzuschuss von bis zu 200 Euro vor

Jeder zweite Österreicher empfindet die aktuellen Wohnkosten derzeit belastend, hat eine aktuelle Studie ergeben. Im April steht bundesweit die Erhöhung der Richtwertmieten um 8,6 Prozent ins Haus.

Zumindest in den Wohnungen der Stadt Wels, deren Mieten an den Richtmietzins gebunden sind, könnte der Mietanstieg aber deutlich niedriger ausfallen: Die Stadt-FP schlägt vor, in den betroffenen Wohnungen die Mieten nur um drei Prozent zu erhöhen. Wie viele der 114 im Besitz der Stadt befindlichen Wohnungen das sind, werde gerade erhoben. Außerdem schlagen Bürgermeister Andreas Rabl, Sozialstadträtin Vizebürgermeisterin Christa Raggl-Mühlberger und Wohnungsstadtrat Ralph Schäfer (alle drei FP) einen einmaligen Mietzuschuss von 200 Euro vor.

Mittel aus dem Unterstützungspaket

Anspruchsberechtigt wären demnach Einpersonenhaushalte mit einem Nettoeinkommen von bis zu 1800 Euro, für Paarhaushalteliegt die Grenze bei 2600 Euro. Pro Kind erhöhen sich diese Grenzwerte um 120 Euro. Die Mittel dazu sollen aus dem im Herbst beschlossenen Hilfspaket der Stadt kommen. Von den damals beschlossenen 2,3 Millionen Euro wurden erst rund 700.000 Euro ausgeschöpft. "Ich glaube, dass wir eine Verantwortung haben, diese für soziale Zwecke beschlossenen Gelder jetzt auch für diejenigen einsetzen, die sie brauchen", sagt Rabl. Die Grenzen seien relativ hoch angesetzt, um auch den Mittelstand zu entlasten.

Anspruchsberechtigt wären, sofern der Vorschlag eine Mehrheit im Gemeinderat bekommt, auch jene Welser, die schon das Unterstützungspaket in Anspruch genommen haben. Generell sind österreichische Staatsbürger, EU- und EWR_Bürger, die seit mindestens einem Jahr in Wels wohnen, sowie Drittstaatenangehörige, die seit zehn Jahren ihren Hauptwohnsitz in Wels haben, anspruchsberechtigt. Die Stadt geht basierend auf der Gesamtzahl der Mietwohnungen in Wels, 16949 Wohnungen laut Wohnungsregister, und den Erfahrungen vom Unterstützungspaket von rund 8000 Anträgen aus.

Ein Antrag könnte, sofern der Vorschlag der FP schon in der nächsten Gemeinderatssitzung beschlossen wird, vom 18. April bis zum 15. Juni gestellt werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Valentin Bayer Redakteur Oberösterreich Valentin Bayer