Professor Ingmar Schögl stammt aus Wels und hat in Linz Mechatronik studiert. Für seine Promotion und der Liebe wegen ging der heute 47-Jährige 2003 nach Texas. Eigentlich wollte er nach dem Doktorat in seine Heimat zurückkehren, doch dann verschlug es den Experten für Verbrennung und Strömungssimulationen nach Louisiana. Was fehlt Schögl, der das Bergsteigen und gegrillten Saibling liebt, im tiefen Süden der USA ganz besonders?