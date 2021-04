Welser Flyers könnten im Halbfinale überraschen

Obwohl sie am Samstag mit einer Niederlage in die Best-of-Five Serie starteten, haben die Welser Flyers nach der 85:75-Auswärtsschlappe noch alle Chancen auf den Einzug ins Finale der Basketball-Bundesliga. Spiel Nummer zwei steigt am Donnerstag in Wels. Am kommenden Sonntag müssen die Welser wieder in Kapfenberg antreten.

Gegen den regierenden Meister bleibt das Team rund um Kapitän Davor Lamesic trotz des im ersten Match lange Zeit offenen Spielverlaufs in der Außenseiterrolle. Bis auf den Cupsieg 2021 haben die Bulls aus der Steiermark die letzten sechs Titel geholt. In der aktuellen Saisonbilanz steht es jetzt 1:5. "Auch wenn die Aufgabe vermeintlich sehr groß ist, blicken wir mit Zuversicht nach vorne. Wir freuen uns, dass wir im Semifinale stehen, und wollen den Bulls die Serie so schwer wie möglich machen", betonte der Flyers-Kapitän noch vor dem Start in die Best-Of-Five-Serie.