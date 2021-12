Weihnachten 2019 stand vor der Tür, als Lorenz Wendlinger (22), Student für Ernährungswissenschaft an der Fachhochschule, seinen Freund David Rose (23) nach Wels zu einer Party lud. "An diesem Abend haben wir bei einem Studentenfest ausreichend Alkohol konsumiert. Weil wir beide viel Sport betreiben, nahmen wir Nahrungsergänzungsmittel zu uns. Wider Erwarten fühlten wir uns am nächsten Tag ziemlich fit", erinnert sich Wendlinger.