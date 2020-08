Welser FH-Campus wächst weiter

2000 Fachhochschul-Studenten starten im Oktober ins neue Studienjahr, davor werden im September noch die im Frühjahr ausgefallenen Laboreinheiten nachgeholt.

Noch gibt es freie Studienplätze. Aufgrund der Corona-Krise und der damit verbundenen Unsicherheit bei der Zentralmatura wurden bereits im Mai alle Bewerbungsfristen bis 15. September verlängert. Angeboten werden 14 Bachelor- und 15 Masterstudiengänge in den Bereichen Technik, Technik & Wirtschaft, Life Sciences & Energie.

Präsenz- und Onlinestudium

Im neuen Studienjahr geht es mit einem Mix aus Präsenz- und Onlinebetrieb weiter, kündigt der Welser FH-Dekan Michael Rabl an. "Das bedeutet Studium in Kleingruppen am Campus mit Maskenpflicht und Abstandsregelungen im Hörsaal oder im Labor. Notfalls streamen wir die Lehrveranstaltung in einen zweiten Hörsaal. Lehrveranstaltungen, die keine zwingende Präsenz erfordern, werden weiterhin im Onlinemodus durchgeführt."

Derzeit entsteht ein neues Laborgebäude, da das Hauptgebäude bereits aus allen Nähten platzt. Außerdem wird der FH-Innenhof begrünt und neu gestaltet, die Mensa wird umgebaut und erweitert und eine neue Lehrenden-Lounge ist kurz vor der Fertigstellung.