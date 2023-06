Welser Feuerwehr feierte mit Festakt ihren 160. Geburtstag

Ihren 160. Geburtstag feierte kürzlich die Freiwillige Feuerwehr Wels. Im Mittelpunkt des Festaktes stand Franz Humer, der frühere Kommandant der Einsatzorganisation. Vor zwei Monaten legte Humer nach mehr als 20 Jahren seine Funktion zurück, um diese an seinen Nachfolger Roland Weber zu übergeben.

Anlässlich des Festaktes wurde der frühere Feuerwehrkommandant mit Ehrungen regelrecht überschüttet. Oberösterreichs Feuerwehrpräsident Robert Mayer überreichte ihm die höchste Auszeichnung des Verbandes – das Große Florian-Verdienstkreuz. Nicht genug der Ehre, schritt Bürgermeister Andreas Rabl (FP) zur Tat und überbrachte Humer mit der Verdienstmedaille der Stadt Wels in Gold eine der höchsten Auszeichnungen der Stadt. Der Dritte im Ehrenreigen war Stadtbrandrat Heinrich Scharf aus dem bayerischen Amberg, der den früheren Welser Feuerwehrkommandanten mit dem Ehrenzeichen seiner Stadtfeuerwehr bedachte.

Durch den Festabend führte Moderatorin Ulla Theussl. Den Feuerwehrmitgliedern sowie Gästen aus dem In- und Ausland gab sie einen kurzweiligen Einblick in die Geschichte des Welser Feuerwehrwesens. Weil dieses 1863 als Turnerfeuerwehr seinen Anfang genommen hatte, fanden die Feierlichkeiten in der Turnhalle des Welser Turnvereins an der Traun statt.

Tag der offenen Tür

Die Stadtbevölkerung kann ihre Feuerwehr am 26. Oktober, dem Nationalfeiertag, hochleben lassen. An diesem Tag lädt die Einsatzorganisation zu einem Tag der offenen Tür. Bei freiem Eintritt wird ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm samt musikalischem Frühschoppen geboten.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper