Welser feiern Erfolge im Tennis

Nach einem Jahr pandemiebedingter Pause fand auf der Anlage des ESV Wels die Welser Tennis-Stadtmeisterschaft statt. Stadtmeister wurde Kevin Waldner (ASKÖ Marchtrenk). Im Doppel siegten Peter Zeilinger und Ortwin Neudorfer (beide WTV). Sieger in der Klasse 45+ wurde Markus Kuenz (UTC Wels) und in der Klasse 60+ Fritz Deinhammer (WTV), der sich den Titel bereits zum dritten Mal in Serie sichern konnte.

Josef Durstmüller (U16) und Xaver Kirchberger (U14) wurden nach sehr starker Leistung Landesmeister. Die beiden Jungs wurden außerdem mit der WTV-Truppe unter Trainer Werner Hipfl zum dritten Mal in Folge Meister in der Oberliga Jugend, das ist das Höchste, das man national in dieser Liga erreichen kann.