Der Wille zu helfen und ein Funke Abenteuerlust waren für den 36-jährigen Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgen des Klinikums die Gründe, um nach 2018 heuer erneut in einem Spital in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba zu arbeiten. Ein Interview über medizinische Versorgung am Horn von Afrika und angebliche "Probleme" hierzulande: Welser Zeitung: Unter welchen Bedingungen konnten Sie in Addis Abeba operieren? Falkensammer: Die Arbeit ist alles andere als einfach: Es fehlt an