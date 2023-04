Welser Business-Treff

70 Vertreter aus Handel, Gastronomie und Dienstleistung erschienen am Montag auf Einladung von Wels Marketing und des Tourismusverbandes in der Welser Sparkasse zum alljährlichen Business-Treff. Neben einer Schilderung der abgelaufenen und geplanten Aktivitäten erhielten die Besucher von Gastredner Hannes Gallistl spannende Einblicke in neue KI-Tools (künstliche Intelligenz).

Wels-Marketing-Chef Peter Jungreithmair informierte über eine Reform der ShoppingNight. Wegen des jährlichen Stadtfestes will man sich heuer verstärkt auf Handelsaktionen konzentrieren. Individuelle Öffnungszeiten von 20 bis 22 Uhr sind weiter möglich.

