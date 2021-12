Welser Budget geht trotz Kritik einstimmig über die Bühne

Das Zahlenwerk wurde gestern einstimmig angenommen. Vor der Gemeinderatssitzung meldete die SP noch etliche Kritikpunkte an. Am Ende stimmte auch sie dafür. Pflege, Kinderbetreuung und Ausbau der Ganztagsschulen seien laut SP nicht ausreichend budgetiert worden. Positiv sei der Abbau der Schulden und die Budgetierung eines Mobilitätskonzeptes. Die ÖVP kommentiert den Doppel-Voranschlag mit Wohlwollen. Es sei gelungen, trotz schwieriger Umstände keine neuen Schulden zu machen. "Im Endeffekt hat es für uns gepasst, die Wirtschaftsförderung wurde sogar leicht erhöht", betont VP-Stadtrat Martin Oberndorfer.

Grünes Licht von den Grünen

Grünes Licht kommt nach langer Zeit auch von den Grünen: "Wir haben in einigen Bereichen Verbesserungen erreichen können", sagt Fraktionschef Walter Teubl. Nach dem Einzug in den Stadtsenat gebe es für die Grünen bessere Möglichkeiten bei der Budgeterstellung. Die dringend nötige Sanierung des Daches im Alten Schlachthof sei endlich auf den Weg gebracht, freut sich auch Stadtrat Thomas Rammerstorfer. Neos-Gemeinderat Markus Hufnagl gab sein grundsätzliches Einverständnis. An der gestrigen Sitzung konnte er nicht teilnehmen. Seine Begründung: Ein schon länger geplanter Urlaub. "Kurz nach der Konstituierung wäre es sinnvoll gewesen, nur für ein Jahr vorauszuplanen", bemängelte er. Zustimmung kam auch von MFG-Mandatar Jörg Wehofsich