Welser Bezirks-SP stellt schon jetzt die Weichen für die Nationalratswahl

Wann im nächsten Jahr ein neuer Nationalrat gewählt wird, weiß zurzeit niemand. Diese Unsicherheit veranlasste die Welser Bezirks-SP zu einer frühen Weichenstellung. Vorigen Freitag wurde im Lambacher Rossstall die Kandidatenliste für die Parlamentswahl fixiert.

"Wir waren auch deshalb so früh dran, weil unsere Welser Abgeordnete Petra Wimmer von sich aus ihren Rückzug angekündigt hat", erklärt Stadtparteivorsitzender und Vizebürgermeister Klaus Schinninger. Mit Manfred Sams schickte er auch gleich einen Mitarbeiter seines Büros ins Rennen. Schinningers Kalkül ging auf.

Absolute im ersten Wahlgang

Bereits im ersten Wahlgang wurde Sams auf den ersten Listenplatz gewählt. Der Betriebswirt kam auf 34 von 60 Stimmen. Hinter dem 51-Jährigen schaffte es mit Clemens Hofbauer der Vertreter des linken Flügels der Welser SP auf Platz zwei. Dritter und vierter wurden Patrick Krutzler aus Weißkirchen und Roland Rampetsreiter aus Pichl.

Klaus Schinninger, Welser SP-Vorsitzender und Vizebürgermeister Bild: SP

Ebenso führt Sams die SP-Bezirksliste für die kommende Nationalratswahl an – gefolgt von SP-Bundesfrauenvorsitzender Eva-Maria Holzleitner (deren Mandat über die Bundesliste gesichert ist) und Franz Scheiböck, der zuletzt als Bürgermeister von Pichl das Handtuch warf, um dort erneut zu kandidieren. Platz vier, fünf und sechs gehen an Nina Hochhauser (SP-Sektion Puchberg), Clemens Hofbauer (SP-Sektion Gartenstadt) und Renate Schöberl (Stadl-Paura).

Dass Manfred Sams trotz langjähriger politischer Erfahrung noch nie ein politisches Mandat bekleidete, mag paradox erscheinen: "Ich bewege mich seit 22 Jahren im politischen Umfeld. Zuerst als Mitarbeiter im Büro von Hermann Wimmer, nach dessen Ausscheiden aus der Politik bei Silvia Huber und jetzt bei Klaus Schinninger", schildert der Enkel eines Welser SP-Mandatars und Sohn eines Personalvertreters bei den ÖBB.

Sich selbst bezeichnet der künftige Nationalrat als Pragmatiker: "Ich gehöre sicher nicht dem linken Parteiflügel an, kann aber mit den Ideen unseres Bundesparteivorsitzenden Andreas Babler sehr gut leben. Unter Doskozil hätte ich bestimmt nicht kandidiert."

Rückzug aus freien Stücken

Während Sams den Zeitpunkt seines politischen Einstiegs als ideal bezeichnet, "weil alle drei Kinder inzwischen außer Haus sind", verlässt Petra Wimmer die Politik "aus freien Stücken", wie sie anmerkt. "Am Ende dieser Legislaturperiode bin ich das siebente Jahr im Parlament. Für mich ist es stimmig, danach auszuscheiden." Ihre Schwerpunkte lagen in der Armutsbekämpfung und in der Familienpolitik.

Was bleibt von Petra Wimmer sonst noch in Erinnerung? Als Welser Bürgermeisterkandidatin blieb sie 2021 mit 21,3 Prozent deutlich hinter den Erwartungen. Damals erreichte Amtsinhaber Andreas Rabl (FP) mit 60,1 Prozent der Stimmen schon im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit. "Das war enttäuschend. Ob man gewinnt oder verliert, hängt aber nicht nur von einem selbst ab", sagt Wimmer in der Rückschau..

Autor Erik Famler Lokalredakteur Wels