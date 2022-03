Welser beschädigte aus Frust über Kündigung mehrere Autos

Der 31-Jährige erhielt am Dienstag eine Kündigung seines

Arbeitsgebers. Am Heimweg soll er daraufhin am Parkplatz eines Einkaufscenters mehrere, zumindest fünf, parkende Pkws beschädigt haben, so die Polizei am Dienstagabend. Er soll demnach mit dem Fuß gegen Seitenspiegel der Autos getreten haben. Die Polizei Wels konnte ihn wenig später auffinden. Er ist teilgeständig und wird auf freiem Fuß angezeigt, so die Polizei.