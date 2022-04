Welser bei Überfall schwer verletzt: Drei Täter in Haft

Es war am 26. März kurz nach elf Uhr abends, als das Trio auf den 31-Jährigen losging und ihn durch Faustschläge und Fußtritte so schwer verletzte, dass er später im Klinikum Wels operiert werden musste. Als der junge Mann bewusstlos am Boden lag, entrissen ihm die Täter auch noch seine Geldbörse.

Vor Ort konnte der Schwerverletzte nur sagen, dass es sich bei den Tätern um drei Männer gehandelt habe. Nach seiner Operation im Klinikum Wels konnte er sich nur noch bruchstückhaft an den Vorfall erinnern und der Polizei keine brauchbaren Hinweise geben.

In umfangreichen Ermittlungen konnte der Raub nun geklärt werden. Bei den Beschuldigten handelt es sich um zwei 18-Jährige aus Wels und dem Bezirk Kirchdorf und einen 16-jährigen Rumänen aus dem Bezirk Vöcklabruck, teilte die Polizei gut drei Wochen nach dem Überfall mit. Das Trio zeigte sich geständig und wurde in die Justizanstalt Wels gebracht.