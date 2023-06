Welser bedrohte Freund seiner Mutter mit dem Umbringen

Der junge Welser hatte den 47-jährigen Freund seiner 48-jährigen Mutter mehrmals mit dem Umbringen bedroht. Zunächst via Handy und bei einem vorausgegangenen Streit, am späten Dienstagabend sprach er seinem Widersacher erneut eine Morddrohung aus. Auch mit einem Messer soll er auf den 47-Jährigen losgegangen sein. Die Großmutter (77) konnte ihn aber davon abhalten, teilte die Landespolizeidirektion am Mittwoch mit. Die Polizei wurde gegen 23.20 Uhr zum Ort des Geschehens in Wels beordert. Der 20-Jährige wurde festgenommen und in die Justizanstalt Wels gebracht.

