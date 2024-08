Welser Bahnhof landet bei Bewertung durch Fahrgäste unter "ferner liefen"

Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) präsentierte heute die Ergebnisse eines großen Bahnhofstests, bei dem insgesamt 13.500 Fahrgäste die österreichischen Bahnhöfe bewerteten. Der Welser Bahnhof sinkt dabei gegenüber dem Vorjahr deutlich ab und liegt im Oberösterreich-Ranking nach Platz fünf im Vorjahr nur noch an der neunten Stelle. Zufrieden sind die Fahrgäste beim Welser Bahnhof mit der Erreichbarkeit zu Fuß, mit dem Fahrrad und mit Bussen. Das bestätigte heute auch eine Passantin: "Ich fahre immer mit dem Bus hierher, weil es einfach am praktischsten ist."

Verbesserungsbedarf bei der Sauberkeit

"Verbesserungsbedarf sehen die Fahrgäste vor allem bei der Barrierefreiheit, bei der Anzahl der Ladestationen für Elektroautos, bei der Sauberkeit, bei den Wartebereichen und bei den WC-Anlagen", sagt Christian Gratzer vom VCÖ.

Beim Bahnhof Grieskirchen-Gallspach wird die Erreichbarkeit mit dem Rad gut bewertet, in vielen Bereichen wünschen sich aber die Fahrgäste Verbesserungen: bei der Erreichbarkeit mit anderen öffentlichen Verkehrsmitteln, bei Anzahl und Qualität der Radabstellanlagen, bei der Anzahl der Ticketautomaten, bei der WC-Anlage, bei der Barrierefreiheit und beim Wartebereich. Im Oberösterreich-Ranking liegt der Bahnhof an 22. Stelle.

Wesentlich besser schneidet der Bahnhof Neumarkt-Kallham ab, der in Oberösterreich auf Platz sieben landete. Der am besten bewertete kleinere Bahnhof in Oberösterreich war St. Georgen an der Gusen. Bei den Landeshauptstädten landete Linz auf Platz fünf, Sieger wurde der Wiener Hauptbahnhof.

Den Bahnhof Eferding haben zu wenige Fahrgäste bewertet, er ist deshalb nicht in der Wertung. Er wird wie berichtet bis 2030 modernisiert.

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger