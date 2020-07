Welser Autokino startet am Freitag mit Retrocharme der 50er und 60er Jahre

Es galt bereits lange als Auslaufmodell, doch in der Corona-Krise feiert das Autokino, das seinen Höhepunkt in den 1950er und 1960er Jahren erlebte, seine Renaissance. Viel von diesem Retrocharme wird das "Car Cinema", das am Freitag am Welser Messegelände beginnt, dem Kinopublikum bieten.

Start ist mit der Spielfilmversion des Kultmusicals "Grease", in der John Travolta und Olivia Newton-John das Lebensgefühl der 50er Jahre mit Hits wie "Summer Nights" besingen. Das Areal vor der Messehalle 21 wird im Stil der 50er Jahre gestaltet und unter anderem mit Plakaten alter Filme und Pappfiguren von Filmstars dekoriert.

Schöne Autos werden prämiert

Außerdem werden Oldtimer und US-Cars zu sehen sein, am Freitag ist auch ein Feuerwehrauto aus dem Jahre 1942 auf dem Gelände ausgestellt. Wöchentlich werden zudem die schönsten Autos prämiert. Das Personal wird Mode im Stil der 50er Jahre tragen.

"Die Leute sollen nicht nur wegen der Filme zu uns kommen, sondern weil auch die Atmosphäre rundherum lässig ist", sagt Projektleiter Kurt Berger, der seit vergangenem Mittwoch mit einem Team von rund 20 Leuten mit dem Aufbau beschäftigt ist. Herzstück ist die 20 Meter breite und neun Meter hohe Leinwand, auf der bis zum 30. August täglich ab 21 Uhr Klassiker der Kinogeschichte und Blockbuster zu sehen sein werden.

Veranstalter ist das renommierte Unternehmen "Ambient Art" aus Wien. "Wir freuen uns sehr, nun in Wels dieses einzigartige Konzept umsetzen zu können", sagt Geschäftsführer Günter Weninger. Die Messe Wels tritt als Vermieter auf, die OÖNachrichten sind Kooperationspartner. Der Eintritt kostet zehn Euro. OÖNcard-Inhaber erhalten zwei Euro Rabatt.

Die Reihen rechts vorne sind für 140 Open-Air-Besucher reserviert, die zu viert an den Tischen sitzen können. Sie müssen sich namentlich registrieren lassen. Rundherum befinden sich die Reihen für 220 Autos, mittels Abgrenzungen werden Kojen in einer Größe von fünf mal vier Metern geschaffen.

10. Juli bis 30. August, Filmbeginn 21 Uhr, Karten unter www.carcinema.at und an der Abendkasse

Artikel von Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels m.krennaichinger@nachrichten.at