Welser Autobahnpolizei zog sieben Drogenlenker aus dem Verkehr

Die Autobahnpolizei Wels hat am Wochenende insgesamt sieben Lenker aus dem Verkehr gezogen, die unter Drogeneinfluss am Steuer saßen. Drei in der Stadt Wels, zwei im Bezirk Wels-Land und zwei im Bezirk Linz-Land. Bei sechs von ihnen hat eine Ärztin eine Fahruntauglichkeit festgestellt, einer hat die klinische Untersuchung verweigert. Alle Lenker seien vor der Kontrolle durch ihre riskante und teilweise verkehrsgefährdende Fahrweise aufgefallen, teilte die Landespolizeidirektion am Sonntag mit. Die Führerscheine wurden ihnen vorläufig abgenommen.

In Mondsee stoppte die Polizei einen L17-Lenker, der unter Kokaineinfluss gefahren ist. Mehr dazu hier.

