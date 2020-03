Welser ASZ öffnet vorübergehend

Am Freitag von 8.30 bis 19 Uhr und am Samstag, 8.30 bis 13 Uhr, können die Welser ihre Abfälle in haushaltsüblichen Mengen entsorgen. Nicht angenommen werden Entrümpelungen sowie größere Mengen an Altholz, Alteisen, Sperrmüll und Bauabfällen. Um die Covid-19-Sicherheitsabstände zu gewährleisten, dürfen sich maximal drei Fahrzeuge gleichzeitig am Gelände des ASZ aufhalten. Bei der Einfahrt werden Kontrollen durchgeführt. Damit die Aufenthaltsdauer im ASZ möglichst kurz ist, soll der Müll zu Hause vorgetrennt werden: "Wir rufen die Bevölkerung auf, diese Möglichkeit nur für unbedingt notwendige Entsorgungen wahrzunehmen", betonen Bürgermeister Andreas Rabl (FP) und Umweltreferentin Silvia Huber (SPÖ).

