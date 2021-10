Nach der Pandemie hat sich die Welser Wirtschaft unerwartet rasch erholt. "Es gibt einen Beschäftigungsrekord", freut sich Kammerobmann Franz Edlbauer. 1700 Betriebe beschäftigen in der Stadt aktuell 33.000 Mitarbeiter. Die schlechte Nachricht ist eine noch immer hohe Zahl an Arbeitslosen, denen eine noch höhere Zahl an offenen Stellen gegenübersteht: 3700 Welser sind arbeitslos gemeldet. Zugleich können die Welser Unternehmen 4300 freie Arbeitsplätze nicht besetzen: "Wir erwarten uns daher von