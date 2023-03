Welser Arbeiterkammer erstritt 10,8 Millionen Euro

Hochbetrieb herrschte 2022 in der Welser Geschäftsstelle der Arbeiterkammer. AK-Präsident Andreas Stangl sprach von einem bewegten Jahr. Gemeinsam mit Bezirksstellenleiterin Margit Göbl ließ er am Freitag das abgelaufene Arbeitsjahr Revue passieren.

Rund 10,8 Millionen Euro erstritten die Mitarbeiter der Welser Geschäftsstelle für ratsuchende Arbeitnehmer. Das ist um eine Million Euro weniger als noch im Jahr davor. Nahezu unverändert blieb hingegen die Anzahl der Beratungen. 9100 Anfragen wurden telefonisch (5900), persönlich (2600) oder per E-Mail (622) bearbeitet. 2021 lag die AK mit 9000 Beratungen knapp darunter.

Sechs Millionen Euro erkämpfte die AK Wels für ihre Mitglieder bei sozialrechtlichen Streitfällen. 87 Arbeitsrechtskonflikte, die vor Gericht landeten, brachten den Mitgliedern 700.000 Euro ein.

Der Konsumentenschutz ist die dritte Säule der Arbeiterkammer. In diesem Bereich vervielfachte die Abgeltung der Inflation durch Beihilfen wie Klimabonus und Energiekostenzuschuss den Beratungsaufwand.

Erfreulich sei laut Stangl die gute Entwicklung am Arbeitsmarkt. Ende des Vorjahres stieg die Beschäftigung auf einen Rekordwert. "Man sollte glauben, dass diese Situation die Arbeitnehmer begünstigt. Dennoch gab es mehr Arbeitsrechtsfälle."

Firma zahlte 46.900 Euro

Die Mehrzahl der Interventionen betraf Unternehmen ohne Betriebsrat. Den höchsten Betrag erstritt die AK für einen technischen Angestellten, dem der Sachbezug für einen Firmenwagen vom kollektivvertraglichen Mindestgehalt abgezogen wurde. Die nicht gerechtfertigte Verminderung des Einkommens führte dazu, dass dem Mann unter Verzicht einer Weiterbeschäftigung 46.900 Euro ausbezahlt werden mussten.

Ein exemplarischer Fall aus dem öffentlichen Dienst betraf eine Altenpflegerin aus Wels-Land. Weil sie kündigte, verweigerte man der Frau nach mehr als 20 Dienstjahren die Auszahlung einer Abfertigung. Die AK-Klage hatte Erfolg. Die Frau bekam knapp 20.000 Euro überwiesen.

Zwei Standortvarianten

Die neue Welser AK an anderer Stelle und die Übersiedlung vom alten Standort in der Roseggerstraße seien in Planung, betonte Stangl. "Wels gehört gemacht. Wichtig ist uns, dass wir öffentlich erreichbar und gut sichtbar sind. Ein weiteres Kriterium ist eine ausreichende Anzahl an Parkplätzen. Es gibt zwei Varianten, die gerade untersucht werden."

Autor Erik Famler Lokalredakteur Wels Erik Famler