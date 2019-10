Welser App "Helden aus der Römerzeit" ist für internationalen Award nominiert

"Helden der Römerzeit" ist eine App, die durch Wels (Ovilava) zur Römerzeit führt und im Landesausstellungsjahr "Die Rückkehr der Legion" 2018 gestartet wurde. Bei dieser aktiven Multimedia-Tour durch die Innenstadt spürt der "Spieler" an neun Stationen Verbündete auf und sieht dabei interaktiv historisch fundierte 3D-Szenen aus der Römerzeit. Die App liefert an den einzelnen Standorten unterschiedliche Infos. Zu sehen sind ein virtuelles bronzenes Reiterstandbild direkt neben der Traunbrücke. Dann öffnet sich das Tor der gigantischen Stadtmauer in der Adlerstraße. Auf dem K. J. schweben Minerva, Merkur und Hausgott Lar über den römischen Götterhimmel.

Diese App wurde nun für den Special App Award 2019 nominiert, der am 6. November im Wiener Rathaus von einer Expertenjury vergeben wird. Die internationale Konkurrenz stammt unter anderem aus Mexiko, USA, Großbritannien und China.

Die App wurde vom Tourismusverband Region Wels im Rahmen eines grenzüberschreitenden Interregprojektes in Auftrag gegeben. Mit wissenschaftlicher Beratung durch Welser Fachleute wurde die App von der Firma Fluxguide aus Wien umgesetzt und bisher über 1000 Mal auf Smartphones oder Tablets installiert.

Download-Link: wels.at/helden-der-roemerzeit