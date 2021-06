Die Debatte um die Welser Venus hat einen neuen Höhepunkt erreicht. Vertreter der Antifa versammelten sich am Montagabend in der Schmidtgasse, um den umstrittenen Bronzeabguss mit einem Kartoffelsack zu verhüllen. "Wels braucht keine braune Venus", stand auf einem Pappdeckel über der verhüllten Figur. Noch am selben Tag schritten Mitarbeiter des Magistrates zur Tat und entfernten Schild und Sack.