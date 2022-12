Welser Adventmarkt hat juristisches Nachspiel

Die Kamera ist am unteren Fensterrand montiert.

Seit Jahren liegt ein Anrainer am Welser Stadtplatz im Clinch mit Behörden und dem Stadtmarketing. Weil dem Mann die Fülle an Veranstaltungen gegen den Strich geht, bombardiert er den Magistrat und die städtische Vermarktungsgesellschaft mit Eingaben und Anzeigen. Jüngst wurden Eltern am Welser Adventmarkt auf eine Kamera im ersten Stock eines Stadtplatzhauses aufmerksam, die den Kinderzug von Schausteller Michael Gschwandtner aus Marchtrenk filmte.