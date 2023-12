Welser (24) ging auf Polizisten los: Festnahme

Die Mutter des jungen Mannes hatte am Freitagabend via Notruf die Polizei verständigt, weil sich ihr Sohn ihr gegenüber aggressiv verhielt. Als die Beamten an der Wohnadresse der Frau im Bezirk Gmunden eintrafen, setzte der 24-Jährige sein auffälliges Verhalten fort und schlug einem Polizisten mit der Faust ins Gesicht.

Er wurde festgenommen und zuerst in die Verwahrungszelle der Polizeiinspektion in Gmunden gebracht. Auch dort beruhigte sich der Welser nicht. Er spuckte und versetzte einem weiteren Beamten einen Fußtritt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wels wurde der 24-Jährige schließlich in die Justizanstalt Wels verlegt, teilte die Polizei am Samstagnachmittag mit.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.