Welscup: Müller und Gassner siegten doppelt

Der Welscup startete vorigen Samstag in die neue Skisaison. Bei guten Schnee- und Witterungsbedingungen wurden am Höss-Lärchenhang in Hinterstoder zwei Riesentorläufe gestartet.

Die Damengesamtwertung sicherte sich Marlies Müller (Skiklub Wels) mit zwei Einzelsiegen vor Alexandra Zemsauer und Miriam Angerer (beide TVN Wels). Titelverteidigerin Lara Sophie Bacherer muss die gesamte Saison verletzungsbedingt streichen. Bei den Herren holte sich Johannes Gassner (Skiklub Wels) mit ebenfalls zwei Einzelerfolgen den Gesamtsieg. Lars Pollinger (Skiklub Wels) und Nicolas Holzinger (TVN Wels) belegten die Plätze.

Die Kinderwertung bei den Mädchen führt nach zwei Siegen die 10-jährige Eva Strasser (SCU Eberstalzell) vor ihrer Klubkollegin Antonia Fellner und Lisa Minichmayr (TVN Wels) an. Bei den Buben liegt ebenfalls nach zwei Siegen Kilian Penzinger (TVN Wels) vor Johann Niederhauser (Skiklub Wels) und Valentin Weissenecker (TVN Wels) in Führung.

Fortgesetzt wird der Welscup am 1. Februar mit der Stadtmeisterschaft in Hinterstoder.

