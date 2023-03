Welscup mit glücklichem Ende und einem Überraschungssieger

Licht und Schatten begleiteten die 51. Welscup-Saison. Am Sonntag ging die Rennserie in Hinterstoder mit einem Volkslauf zu Ende. Welscup-Obmann Reinhard Lauterbach resümiert: "Bis Mitte Jänner konnten wir mangels Schnee nicht einmal trainieren. Die ersten zwei Rennen mussten abgesagt und später nachgeholt werden." Am Ende war wieder alles gut und mit Fortdauer des Welscups gingen die Teilnehmerzahlen nach oben: "An diesem Wochenende waren 109 Läufer am Start.