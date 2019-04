Welscup: Bei der Siegerehrung bereits einen Blick zur 50-Jahre-Feier riskiert

WELS. Alle bisherigen Sieger der Rennserie sollen beim Geburtstag im Herbst 2020 mitfeiern.

Steht hier in der Riege der erfolgreichen Kinder beim heurigen Welscup ein Gesamtsieger von morgen? Bild: Privat

Großer Bahnhof im max.center am Sonntag – allerdings nicht, weil das Einkaufszentrum am siebten Tag der Woche geöffnet hat. 200 Skisportler kamen, um gemeinsam die Sieger des diesjährigen max.center-Welscups zu küren und dann zu feiern.

Gesprächsthema war auch die 50-Jahre-Feier der Rennserie. Am 25. Oktober 2020 soll gefeiert werden. "Wir wollen uns bemühen, dass alle bisherigen Sieger mit dabei sind, alleine das Herausfinden der Adressen wird eine gewaltige Aufgabe", sagt Skiklub-Rennleiter Reinhard Lauterbach. Stargast am Sonntag war Michael Offenhauser, der heuer nach seinem ausgezeichneten Europacup-Auftritt auf der Kitzbühler Streif prompt eine Wildcard für den Ski-Weltcup löste. Sonntag feierte er in Wels und verriet, dass Vincent Kriechmayr sein Vorbild sei.

Die Welscup-Sieger 2019 sind Evelyn Scharinger und Johannes Gasser vom Skiklub Wels, die Team- und die Kinderwertung ging wieder an den TVN Wels.

