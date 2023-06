Wels zeigt sich von seiner besten Seite und ist zwei Tage lang in Feierlaune

Heute beginnt der Aufbau für das zweitägige Welser Stadtfest, das am Freitag und Samstag mit einem 40-stündigen Programm Tausende Besucher in die Innenstadt locken wird. "Nur um ein Gefühl für die Dimension zu bekommen: Wir rechnen an den zwei Tagen mit derselben Frequenz wie bei der Energiesparmesse", sagt Stadtmarketingchef Peter Jungreithmair. An die 100 Vereine, Unternehmen, Schulen und Organisationen sind dabei, die sich mit ihrem vielfältigen Angebot präsentieren und Wels von seiner besten Seite zeigen werden. Die OÖNachrichten sind als Medienpartner mit dabei.

Bei mehr als 60 Mitmachstationen, verteilt auf zehn Schauplätze im Welser Zentrum, sind Spaß und Action garantiert, etwa beim Hufeisenschmieden bei der Firma Rübig, bei der Riesenschaukel des Seileherstellers Teufelberger im Pollheimerpark oder der neuen "Splish-Splash-Waterfun-Area" der Sparkasse auf der Ringstraße, wo eine große Wasserrutsche aufgebaut und es Wasserspiele für die Kleinsten geben wird.

Nervenkitzel garantiert

Den größten Nervenkitzel gibt es am Samstag auf dem Stadtplatz: Wagemutige können sich wieder von einem 56 Meter hohen Felbermayr-Kran am Bungee-Seil in die Tiefe stürzen (Kosten: 69 Euro, Tickets gibt es unter wels.at/stadtfest). Wer nur die Aussicht genießen möchte, aber keinen Kopfsprung in die Tiefe wagen will, kann eine "Rauf-Runter-Selfie-Fahrt" buchen und den Blick von oben auf das Stadtfest genießen.

Shows am laufenden Band

Auf dem Stadtplatz befindet sich auch wieder die Hauptbühne, auf der sich untertags Vereine, Schulen und Blaulichtorganisationen mit teils spektakulären Shows präsentieren werden, zu sehen sind unter anderem Akrobatik-, Cheerleader- und Tanzshows, die Polizei zeigt eine Hundevorführung und die HTL eine spannende Chemieshow. Musikalisch heizen die Stimmung am Freitag ab 21 Uhr Bigtime und am Samstag die Austropop-Band Hoamspü an.

Am Kaiser-Josef-Platz präsentieren sich Feuerwehr, Polizei und Rotes Kreuz.

Das zweitägige Fest soll auch möglichst ressourcenschonend veranstaltet werden, Mehrweg- statt Einweggeschirr kommt zum Einsatz und es wird gebeten, zu Fuß, mit Rad, öffentlichen Verkehrsmitteln oder Fahrgemeinschaften zu kommen. Geparkt werden können Autos gratis im Messegelände.

Alle Infos zu den einzelnen Bühnenshows und Mitwirkenden findet man unter wels.at/stadtfest

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.