Auf Ebbe folgt Flut: Nachdem in den vergangenen Monaten die Meldungen von Schließungen in der Welser Innenstadt dominiert haben, kündigt Stadtmarketing-Chef Peter Jungreithmair zahlreiche Neuzugänge bis zum Ende des ersten Quartals an: "Viele Verträge sind schon unterzeichnet, bei anderen schaut es recht gut aus.