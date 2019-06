Wels wird Treffpunkt für die Fans von schnellen Schlitten: Polizei rüstet auf

Eine Veranstaltung auf dem Messegelände von Pfingstsonntag, 15 Uhr, bis in den frühen Morgen des zweiten Pfingstfeiertages bewegt die Gemüter in der Welser Politik. Erstmals findet die "Night of Wheels" ("NOW" – Nacht der Räder) in Wels statt – konkret in den Messehallen 20 und 21 und auf einem 3500 m2 großen Freigelände, einer "Driftarena".

Was ist die NOW? Ein Treffpunkt für Automobil-Fanatiker, die getunte, also bei Motor und Karosserie aufgemotzte Fahrzeuge bestaunen – und sie teilweise lautstark testen.

Polizei: "Wir zeigen volle Härte"

"Das Problem sind nicht die Aussteller: Mit den Besuchern haben wir wenig Freude", sagt Andreas Weidinger, Verkehrsreferent im Stadtpolizeikommando: "Wir werden sicher nicht abmahnen oder nur Strafmandate ausstellen: Es gibt die Order, rigoros durchzugreifen." Zehn Beamte seien abgestellt, um an der Zufahrt zum Messegelände zu kontrollieren, ob Tempolimits eingehalten werden, ob getunte Besucher-Autos auch zum Verkehr zugelassen sind.

"Wir haben zwei Sachverständige des Landes im Einsatz, die bei Gefahr in Verzug sofort Kennzeichen abmontieren. Das Strafamt wird an Ort und Stelle Bescheide ausstellen: Wir zeigen volle Härte", sagt Weidinger,

Seit elf Jahren gibt es die NOW bereits – zuletzt bei der PlusCity in Pasching. Dort gab es behördlichen Gegenwind. Die Veranstalter aus dem Innviertel entschlossen sich zum Wechsel nach Wels.

Auch hier gibt es viele Auflagen: "Zum großen Ärger der Veranstalter haben wir sehr restriktiv agiert", sagt Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ) auf Anfrage. 150 Ordner und 25 Polizisten seien vorgeschrieben worden. Weil es keine verfassungsgefährdende Inhalte gebe, könne die Privatveranstaltung auf dem Areal der Messe nicht verhindert werden. "Ich muss mich an die Gesetze halten", beteuert der Bürgermeister.

Verkehrsstadtrat Klaus Hoflehner (SPÖ) sieht das anders und spielt auf die Schülerproteste zum Klimawandel an: "Die Veranstaltung ist das glatte Gegenstück zu ,Friday for Future!’" Ihm gefalle das nicht, es würden politische Signale fehlen, dass solche Dinge unerwünscht seien. "Am Montag haben wir im Gemeinderat beschlossen, den Radverkehr und moderne Mobilität zu fördern", sagt Hoflehner: Dazu gehörten auch Image und politische Entscheidungen, welche Dinge man zulasse und welche nicht.

Auch bei der ÖVP hat man wenig Freude. Obmann Peter Csar ist überzeugt, "dass es eine Veranstaltung wird, die für sensible Ohren nicht geeignet ist".

