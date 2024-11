Wels will mehr Handhabe bei Radarkontrollen

Verletzte E-Scooter-Fahrer, Fußgänger und Autofahrer: In den vergangenen Wochen kam es in Wels vermehrt zu Unfällen im Straßenverkehr. Mobilitätsstadtrat Stefan Ganzert (SP) sowie Vizebürgermeister und Sicherheitsreferent Gerhard Kroiß (FP) fordern deshalb mehr Kompetenzen für Städte wie Wels, wenn es um die Durchführung von Geschwindigkeitskontrollen geht.

Zwar trat am 1. Juli eine Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO) in Kraft, die Gemeinden mehr Handlungsspielraum gibt. "Das betrifft nur Gemeinden, in denen die Bezirkshauptmannschaft die zuständige Sicherheitsbehörde ist. In Wels ist das aber die Landespolizeidirektion", sagt Ganzert im Gespräch mit den OÖN.

Zahlreiche Bürgeranliegen

Im Städtebund herrsche über diese Forderung große Einigkeit. "Wir arbeiten zwar sehr gut mit der Polizei zusammen, würden uns aber wünschen, dass wir selbst Kontrollen machen können", sagt Ganzert. Auch er sei immer wieder mit entsprechenden Bürgeranliegen konfrontiert, sagt Vizebürgermeister Kroiß: "Deshalb ist es unbedingt notwendig, dass auch Statutarstädte Radarkontrollen durchführen können." Sie appellieren an die nächste Bundesregierung, eine entsprechende Gesetzesänderung durchzuführen.

Zudem fordern Ganzert und Kroiß die Möglichkeit für Städte, "automatisierte Zonenzufahrtsmanagements" einzurichten. Mit Kameras könnte zum Beispiel kontrolliert werden, ob tatsächlich nur Berechtigte in eine Schulstraße einfahren – wer dort unerlaubterweise unterwegs ist, kassiert ein Organstrafmandat. "Das wäre für uns erheblich weniger Aufwand. In der neuen Schulstraße in der Handel-Mazzetti-Straße muss die Straße mehrmals täglich physisch abgesperrt werden", sagt Ganzert.

Die Welser Grünen fordern einen besseren Schutz für "schwächere Verkehrsteilnehmer" wie Radfahrer, Fußgänger und E-Scooter-Fahrer. Als Ursachen nennt Stadtrat Thomas Rammerstorfer (Grüne) das schlecht ausgebaute Radfahrnetz und fehlende Fußgänger-Überführungen. Oft werde illegal auf Rad- und Fußwegen geparkt. Grünen-Verkehrssprecherin Miriam Faber kritisiert, dass Verkehrsregeln kaum kontrolliert würden – etwa der Mindestabstand beim Überholen. Es brauche Bewusstseinsbildung, aber auch die Exekutive müsse eingreifen.

Autor Valentin Bayer Redakteur Oberösterreich Valentin Bayer

