Wels wächst weiter: Einwohnerzahl stieg um 500 Personen auf 61.861

WELS. Die beliebtesten Vornamen: Valentina und Emma lagen 2018 gleichauf.

Fast 1900 Buben und Mädchen erblickten im Vorjahr in Wels das Licht der Welt. Bild: Weihbold

Die Messestadt bleibt als Wohnort attraktiv, die Einwohnerzahl stieg auch 2018. Wie der Magistrat in einer Aussendung mitteilt, kletterte die Zahl der Hauptwohnsitze von 61.364 auf 61.861. Auch die Nebenwohnsitze sind im Vorjahr mehr geworden: 4484 statt 4374.

Einen Rückgang um 5,6 Prozent vermeldet das Standesamt bei den Geburten gegenüber 2017: 1881 Buben und Mädchen erblickten in Wels das Licht der Welt, in der Periode davor waren es noch 1992.

Im Vorjahr verschieden in Wels 710 Menschen, 2017 waren es 775. Bei diesen Statistiken weist die Stadtverwaltung darauf hin, dass sie alle in Wels Geborenen und Verstorbenen umfasst. "Eine Auswertung unter dem Kriterium ,Hauptwohnsitz Wels’ ist nicht möglich", heißt es in der Presseaussendung.

Das Ranking um die beliebtesten Vornamen brachte im Vorjahr bei den Mädchen gleich zwei Sieger: Valentina und Emma – je 18 Mädchen erhielten diesen Namen, die Eltern von 17 Mädchen entschieden sich für den Vornamen Marie, 15 wählten Anna. Dieser Name lag in der Vorperiode mit 31 noch an der Spitze.

Bei den Buben gab es ebenfalls ein Kopf-an-Kopf-Rennen – allerdings mit einem Sieger: Felix wurde im Vorjahr in der exakt gleichen Anzahl wie 2017 gewählt. Mit 23 Nennungen bleibt er damit weiter- hin der beliebteste Bubenname in Wels. 22 Neugeborene erhielten den Namen David. Dahinter reihen sich mit je 21 Nennungen die Namen Noah, Paul – der sich 2017 mit Felix noch den ersten Platz teilte – und Lukas (21 Mal).

Wels ist auch als Trauungsort beliebt: Im Vorjahr gaben sich 307 (2017: 282) Paare das Ja-Wort; es gab vier (fünf) Verpartnerungen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema