Wels wächst rasant und baut Kindergartenplätze aus

Die Stadt Wels wächst schneller, als noch vor Kurzem prognostiziert. Die Zahl der Einwohner wird von aktuell 65.300 bis 2030 auf rund 67.500 steigen, die 70.000er-Marke soll 2035 erreicht sein. In den nächsten fünf Jahren sind bis zu 3300 neue Wohneinheiten geplant. Damit einhergehend ist, dass die Stadtpolitik beim Ausbau der Krabbelstuben, Kindergärten, Horte und Schulen unter Zugzwang ist.

In den kommenden Jahren sind drei neue Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen (KBBE) sowie eine neue ganztägig geführte Volksschule (GTS) notwendig. Gestern präsentierten Bürgermeister Andreas Rabl (FP) und Bildungsreferent Klaus Schinninger (SP) den Entwicklungsplan für die Kinderbetreuung und Schulen. "Mit diesem Masterplan wissen wir genau, wo zukünftig der Bedarf entstehen wird", sagte Rabl. Miteinbezogen wurde auch eine Elternbefragung, an der 1200 Personen teilgenommen haben. Rabl betonte, dass die Kinderbetreuung in Wels, die jährlich von der Arbeiterkammer mit der Bestnote beurteilt werde, auch mit ein Grund für Jungfamilien sei, nach Wels zu ziehen.

Die budgetären Herausforderungen sind allerdings groß. Ein neuer Kindergarten kostet im Schnitt vier Millionen Euro (siebengruppig). Der Grundkauf noch nicht eingerechnet. Die Stadt bemüht sich, Grundstücke zu sichern. Gelungen ist das zuletzt im Wohngebiet Wispl, wo auf einem 5000 m² großen Grundstück ein neuer Kindergarten mit Eröffnung 2028 geplant ist. Bereits im Herbst eröffnet der Kindergarten in der Durisolstraße mit vier Krabbelstuben- und sechs Kindergartengruppen. Betreiber ist der FP-nahe Verein "Abenteuer Familie". Dieser wird auch den geplanten Kindergarten bei den Oberfeldhöfen in der Oberfeldstraße betreiben. Im Gegensatz zur Stadt bekommen Vereine 25 Prozent der Errichtungskosten vom Land gefördert.

Eine Herausforderung seien laut Schinninger die ab Herbst vorgeschriebenen kleineren Kindergartengruppen und die Personalsituation, da nur 30 bis 40 Prozent der BAfEP-Absolventen auch im Kindergarten arbeiten. Das zweite verpflichtende Kindergartenjahr habe hingegen nur geringe Auswirkungen (ein Plus von rund 35 Kindern pro Jahr in Wels).

In Wels-West (Europastraße) ist außerdem eine neue Volksschule geplant, die 2028 oder 2029 eröffnet werden soll.

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger