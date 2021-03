Wels verzichtet auf Gastgartengebühr

Wann immer es wieder losgeht, es wird kein leichter Neustart für die Gastronomie, die seit dem November geschlossen hat und nur "Essen to go" und einen Lieferservice anbieten darf. Wels hat daher beschlossen, dass heuer auf die Schanigarten-Gebühren verzichtet wird. Der Beschluss dazu fiel am Montag im Gemeinderat einstimmig. In Steyr ist das bereits beschlossene Sache, auch die Stadt Linz will keine Gebühren für Gastgärten einheben.

"Der Erlass der Gebühren ist eine wichtige Unterstützung für die schwer gezeichnete Gastronomie", sagt Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ). Außerdem wird die Stadt den Marktbeschickern auf dem Kaiser-Josef-Platz, der bis Ende September neu gestaltet wird, die Nutzungsgebühren für die Marktflächen erlassen. Auch für das Aufstellen von Plakatständern und Hinweistafeln von Unternehmen wird nichts verlangt. "Dadurch entlasten wir die Beschicker des K. J.-Marktes und die K. J.-Kaufleute. Gerade der Freitagsmarkt ist ein wichtiger Frequenzbringer und die Unterstützung der Beschicker ist gerade jetzt wichtig", sagt Wirtschaftsstadtrat Peter Lehner (VP).