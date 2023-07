Wels: Unerlaubtes Grillen kostet bis zu 7270 Euro

Das geht aus einem Vergleich der Onlineplattform "Betrugstest" hervor, in dem die größten Städte Österreichs verglichen wurden. Demnach liegt Wels beim unerlaubten Grillen auf öffentlichen Plätzen mit einer Strafe von bis zu 7270 Euro gemeinsam mit Wien, Innsbruck und Baden auf Platz drei. Höher sind die Bußgelder nur in Wiener Neustadt (7720 Euro) und Dornbirn (14.000 Euro). Eine unsachgemäß entsorgte Zigarette kostet hingegen "nur" 180 Euro – für dasselbe Vergehen können in Salzburg im Extremfall 41.000 Euro fällig werden.

Auch beim "Wildpinkeln" liegt die Statutarstadt relativ weit vorne: Bis zu 360 Euro kann es kosten, auf öffentlichen Flächen zu urinieren.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper