Wels und Umlandgemeinden gehen Leerstände an

Die Welser Innenstadt ist gut belebt, die Stadtteile kämpfen aber weiterhin mit Leerständen und Geschäftesterben. Dieses Schicksal teilen sie mit den Ortskernen mehrerer Umlandgemeinden. In einem gemeinsamen Projekt gehen Wels, Buchkirchen, Gunskirchen, Holzhausen, Krenglbach, Schleißheim, Steinhaus, Thalheim und Weißkirchen, die seit 2018 eine gemeinsame "Stadtregionale Strategie" verfolgen, dieses Problem jetzt an. Sie nehmen am Aktionsprogramm "Orts- und Stadtkernentwicklung, Leerstand und