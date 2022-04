Wo in größeren Mengen organisches Material wie Grünschnitt, Biomüll, Gülle oder Klärwasser anfällt, lässt sich wertvolle Energie gewinnen. Dieses Marktsegment will Wels Strom aufgrund seiner Expertise stärker forcieren. Es soll auch helfen, die Abhängigkeit von russischem Gas zu verringern. In Österreich soll jede zweite gebaute Anlage künftig aus Wels kommen.