Wels setzt Festival des Figurentheaters fort

Angesichts der steigenden Corona-Zahlen zeichnet sich ein mäßiger Besucherandrang ab, zumal auch die Schulen und Kindergärten zurückhaltend mit Veranstaltungsreservierungen waren. "Der erste Block im Juni war mit 70 Prozent Auslastung nicht so schlecht, von den 90 Prozent Auslastung von vor Corona sind wir aber weit entfernt", sagt Intendantin Gerti Tröbinger.

Der Auftakt heute um 19.30 Uhr im Stadttheater Greif ist eine Hommage an das Fremde, Absonderliche, Andere mit der Compagnie Freaks und Fremde und ihrem Stück "Freakshow – The Best In Town". Morgen spielt das Puppentheater Gugelhupf im Schl8hof den "Kasperlblues": ein Vollwertspektakel, herzhaft und ironisch. Der Abschluss am Mittwoch um 21 Uhr in den Minoriten steht unter dem Motto "Faktum Schicksal" und führt vor Augen, wie ohnmächtig der Mensch meist seinem Schicksal gegenübersteht: Denn in Anne-Kathrin Klatts "Confetti Man – das Leben ein Fest" denkt ein Mensch nur scheinbar, sein Leben in sicheren Bahnen zu leben …

Untertags finden Aufführungen für Kinder statt.