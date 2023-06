Wels rüstet sich für Landesturnfest

Der Turnerbund ist Mitte Juli zu Gast in Wels. Das alle vier Jahre stattfindende ÖTB-Landesturnfest wird nach 67 Jahren wieder vom Welser Turnverein veranstaltet. Seit Wochen trifft ein Team aus Freiwilligen beim WTV Vorbereitungen für das viertägige Sportfest.

Über 1000 Teilnehmer und Betreuer haben sich für das Turnfest angemeldet. Angekündigt haben sich auch mehrere Vereine aus Deutschland. 700 Sportlerinnen und Sportler von zehn bis 84 Jahren kämpfen in zahlreichen Sportarten um die Medaillen. Traditionell wird bei den Landesturnfesten nicht nur Sport betrieben, sondern auch gesungen – und das wettkampfmäßig.

Auf dem Programm stehen Einzel- und Mannschaftswettkämpfe, vom Geräteturnen über Leichtathletik und Schwimmen bis zu Tanzen und Rätsellauf. Es wird auch Volleyball und Tennis gespielt. Hindernisläufer messen sich auf dem Reinberg in Thalheim beim Race4Evolution. Für diesen Bewerb können sich auch Läufer außerhalb der ÖTB-Vereine anmelden.

Das Landesturnfest ist eine der größten Sportveranstaltungen Oberösterreichs. Zuseher sind bei freiem Eintritt willkommen.

Organisatorisch müssen für ein Turnfest in dieser Größenordnung viele logistische Herausforderungen bewältigt werden. Die Athletinnen und Athleten schlafen in Welser Schulen und werden dort von freiwilligen Helfern mit Frühstück versorgt. Während der Bewerbe gibt es in der Turnhalle an der Traun eine Verpflegung. Die Veranstalter bestellten 9000 Mahlzeiten und 5000 Pfandbecher.

Programm: Donnerstag, 13. Juli: Wettkämpfe Singen/Tanzen Jugend (Stadthalle), Wettkämpfe Schwimmen Jugend (Welldorado), Eröffnung und Get2gether. Freitag, 14. Juli: Wettkämpfe Turnen/Leichtathletik (LA) Jugend (Messehalle/Mauth-Stadion), Wettkämpfe Singen/Tanzen Erwachsene (Stadthalle), Jugenddisco (WTV-Festsaal). Samstag, 15. Juli: Wettkämpfe Turnen/LA Erwachsene (Messehalle /Mauth-Stadion), Schwimmen Erwachsene (Welldorado), Platzkonzert der Spielmannszüge (Stadtplatz), Volkstanzfest (Turnhalle Wels). Sonntag, 16. Juli: Rätsellauf und Race4Evolution (Turnerwiese), Frühschoppen mit Mittagssnacks (Turnhalle), Schlussfeier (Turnhalle).

