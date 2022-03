Wels rockt "Wein & Genuss"

Wirklich beachtlich ist der Welser Anteil an der "Wein & Genuss" am 25. und 26. März im Linzer Design Center. Bei der Kulinarik-Messe, die in Kooperation mit den OÖNachrichten stattfindet, präsentieren sich gleich drei Messestädter mit ihren Erzeugnissen.

Neben Großbäcker Georg Resch als treuem "Wein & Genuss"-Partner zeigt sich Dani Wokatsch mit ihrer Gin-Eigenkreation "Medusa Sinful" erstmals auf der Messe. Andy Hauser schenkt bei "Wein & Genuss" seinen Traunsecco-Schaumwein aus, der mit alten und in Vergessenheit geratenen Obstsorten erzeugt wird: "Wir arbeiten mit 16 Vertragsbauern zusammen, die uns ihr Streuobst zur Verfügung stellen, und zahlen ihnen faire Preise."

Hausers Traunsecco ist süffig, weil alkoholarm, und orientiert sich am englischen Cider. Während eines Urlaubes in Großbritannien wurde die Idee geboren. Genau genommen entsteht der Schaumwein nicht in Wels, sondern in einer ehemaligen Fabrikshalle in Thalheim.

Seit drei Jahren widmet sich Dani Wokatsch dem Thema Gin. Nachdem die ersten Experimente erfolgreich verliefen, ermunterte sie ein deutscher Gin-Sommelier, mit ihrem Produkt auf den Markt zu gehen. "Noch sind meine Kunden zu 90 Prozent Private. Beim Aufbau der Gastroschiene stehe ich erst am Anfang", setzt sie auf behutsames Wachstum.

"Wein & Genuss"-Veranstalter Pepi Lehner ist der vierte im Bunde mit Welser Herkunft. Mit Ehefrau Silvia teilt er die Liebe zu vergorenen Rebensäften. Nach der Corona-Pause 2021 plagt ihn die Ungeduld: "Ich kann es gar nicht mehr erwarten", fiebert er dem Messestart am Freitag entgegen. (fam)