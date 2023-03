Wels plant Jugendstudie

Befragt werden sollen junge Menschen im Alter zwischen 15 und 29 Jahren. Neben Workshops mit Mitarbeitern in der Jugendarbeit sind vor allem auch Experteninterviews geplant. Daraus resultierend soll ein Fragebogen über die Themengebiete Wertehaltungen, Einstellungen und Lebensziele, Lebenszufriedenheit und Zukunftserwartungen, Zufriedenheit mit dem Leben in Wels (Freizeit, Bildung und Arbeit), interkulturelles Zusammenleben etc. erstellt werden. Aufgrund des großen Migrationsanteils in der 64.000-Einwohner-Stadt sollen auch Jugendliche mit Migrationshintergrund in der Stichprobe möglichst repräsentativ vertreten sein.

Für die Zukunft planen

Jugendreferent und FP-Vizebürgermeister Gerhard Kroiß betont, dass die Studie aufzeigen soll, wie die Jugendlichen heute denken, was sie sich von ihrer Stadt Wels und für ihre Zukunft wünschen. "Als Stadt müssen wir ihre Bedürfnisse kennen, um entsprechend für ihre Zukunft planen und gestalten zu können."

Die Grünen mokieren sich darüber, dass Kroiß die Jugendumfrage als seine Idee verkaufe. "Diesen Punkt haben wir als Teil des grünen Jugendmasterplans im Oktober 2022 eingebracht, damals wurde er im Ausschuss vom Tisch gewischt", sagt Alessandro Schatzmann, Sprecher der Grünen Wels.

