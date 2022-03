Die Feldbetten stehen bereits in der Messehalle 10, Decken liegen bereit, ebenso ein Beutel mit Hygieneartikeln. In der Halle 9 daneben sind Rotkreuz-Zelte aufgebaut, und vor den Gebäuden wurden Sanitäranlagen aufgestellt. Am Donnerstag werden in Wels die ersten Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine erwartet, die vom Land Oberösterreich zugeteilt werden.